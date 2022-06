67-jähriger trifft nach Crowdsurfing-Panne Rock-Idol

Dramatische Szenen bei einem Killers-Konzert in Manchester. Ein 67-Jähriger wird von der Crowd fallen gelassen, den Tag wird der Senior aber dennoch niemals vergessen.

Der Mann versuchte während des Konzerts der Killers Crowdsurfing zu betreiben, konnte jedoch von den Zuschauern nicht komplett aufgefangen werden. Selbst der Frontsänger der Killers, Brandon Flowers, unterbrach kurz das Konzert, um sich nach dem Wohlbefinden des Mannes zu erkundigen.

"Wer lässt einen Mann fallen? Wer hat ihn fallen lassen? Ist er okay? Sein Kopf blutet ein bisschen, kümmern wir uns um ihn", so Flowers. Wenig später kam der Sänger von der Bühne und machte dem 67-Jährigen wohl das größte Geschenk und sprach mit dem Fan.

Nachdem Flowers wieder am Mikrofon war, scherzte er: "Ich sagte: 'Billy, was machst du da?' Und weißt du, was er gesagt hat? Er sagte: 'Ich amüsiere mich.'"