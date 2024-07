90-Jähriger Veteran ehrt verstorbene Frau mit jährlichem Fallschirmsprung

Die Geschichte von Bill Rogers und seiner Frau Natalie begann in der Highschool und fand ihren Höhepunkt in einer Liebe, die über Jahrzehnte Bestand hatte.

Auch nach ihrem Tod im Jahr 2017 hält Bill die Erinnerung an sie lebendig - auf ganz besondere Weise.

Bill Rogers' jährlicher Tribut an seine geliebte Natalie

Bill Rogers, ein 90-jähriger Veteran des Koreakriegs, hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um seiner verstorbenen Frau Natalie zu gedenken: Mit einem Fallschirmsprung.

90-year-old man skydives in memory of his late wife https://t.co/YkUWmeOzlZ — Susan Bruso (@Susangb68) July 8, 2024

Jedes Jahr nimmt Bill den mutigen Sprung aus dem Flugzeug auf sich, um die Erinnerung an Natalie zu bewahren. "Ich muss etwas tun, um sie lebendig zu halten", erklärt er gegenüber WBZ Newsradio. Das Paar, das zwei Kinder, vier Enkel und sogar acht Urenkel hinterließ, verband eine tiefe Liebe, die selbst nach Natalies Tod fortbesteht.

Ein Sprung der Erinnerung

Am vergangenen Sonntag, den 7. Juli, vollzog Bill bereits seinen sechsten Gedenksprung für Natalie. Bei jedem Sprung hört er ihre Stimme in Gedanken: "Billy, du bist so verrückt wie immer", erzählt er gegenüber WMUR-TV.

Lebensfreude trotz Verlust

Neben dem Fallschirmspringen genießt Bill frühmorgendliche Wanderungen in der Natur, eine Leidenschaft, die er einst mit Natalie teilte. "Nach ihrem Tod habe ich eine Bank in ihrem Namen am Massabesic Lake aufgestellt, einem Ort, den sie liebte", verrät er dem WBZ Newsradio.