Der älteste Hund der Welt, Pebbles, ist nur fünf Monate vor seinem 23. Geburtstag gestorben.

Wie das Guinness Buch der Rekorde berichtet, starb der Toy Fox Terrier eines natürlichen Todes in seinem Zuhause in South Carolina, an der Seite seiner Besitzer. Pebbles, die am 28. März 2000 in Long Island, New York, geboren wurde, wurde zum ältesten Hund der Welt gekrönt.

"Bobby saß auf der Couch, und Freunde und Verwandte riefen an und schrieben SMS, weil sie einen Bericht über einen 21-jährigen Hund gesehen hatten, der den Rekord hält", so Julie gegenüber Guinness World Records. "Als ich die Geschichte von TobyKeith in den Nachrichten sah, habe ich mich beworben."

In einer Pressemitteilung zum Tod der Hündin verrieten Julie und Bobby, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens in Taylors, South Carolina, verbrachte und sehr aktiv war. "Sie verbrachte ihre Tage damit, Country-Musik zu genießen und geliebt zu werden. Sie genoss es, neue Speisen auszuprobieren, sie wurde verwöhnt und vor allem geliebt", so das Paar.