Eine Überraschung, die sich (hoffentlich) gewaschen hat, erleben Besucher eines Zoos in der Yunnan-Provinz: Ein Affe hängt gemütlich an einem Dach, bis er so richtig loslegt.

Diesen Zoo-Besuch in der chinesischen Provinz werden die Touristen mit Sicherheit nie wieder vergessen! Ein Affe hängt locker vom Dach eines Getränkestandes - bis er sich erleichtern muss. Die meisten Zoobesucher können vor dem Pinkel-Strahl des urinierenden Affen flüchten. Zumindest einen der Tierfreunde hat es aber (wie im Video zu sehen) mit Sicherheit erwischt. Kurioses Detail am Rande: Der Zoo wirbt mit seinen Affen, die sich außerhalb ihres Geheges frei im Gelände bewegen dürfen. Ein vom Dach urinierende Affe wird in den Prospekten allerdings wohl nicht erwähnt.