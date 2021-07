Austria: Ortlechner kündigte weitere Transfers an

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner kündigte im Rahmen des Cup-Spiels gegen Spittal noch weitere Transferaktivitäten an.

Die Wiener Austria hat sich beim Cheftrainer-Debüt von Manfred Schmid keine Blöße gegeben. Der Fußball-Bundesligist setzte sich Samstagmittag bei Regionalligist Spittal an der Drau mit 4:0 (2:0) durch, schaffte damit ohne zu glänzen den Aufstieg in die zweite ÖFB-Cuprunde. Die letzte Bewährungsprobe vor dem Auftritt in der Qualifikation zur Conference League, in der die Violetten am Donnerstag den isländischen Vertreter Breidablik empfangen, verlief ohne Überraschungen.

"Grundsätzlich ist der Auftritt in Ordnung und es wird von Minute zu Minute besser", erklärte Manuel Ortlechner zur Halbzeit im "ORF". Der neue Sportdirektor erwartet intensive nächste Tage. "Wir müssen schauen, dass wir den ein oder anderen Transfer noch zumachen." Auf einen möglichen Neuzugang in der Innenverteidigung angesprochen, meinte Ortlechner. "Das wird man nächste Woche sehen, wir erledigen schon unsere Hausaufgaben."

Gleichzeitig hob der violette Sport-Boss die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit hervor. "Unser Kader ist mit 22 Jahren sehr jung. Unser größtes Asset ist sowieso die Akademie. Wir wollen da einiges verändern, was wir dann in drei bis fünf Jahren merken werden", so Ortlechner.