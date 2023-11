Austria-Schock: Millionen-Minus

Sportlich hat die Wiener Austria zuletzt einen Rückschlag erlitten. Jetzt folgt die nächste Hammer-Meldung.

Der knappen 0:1-Niederlage gegen den WAC, es war die erste Pleite der Violetten in den letzten acht Pflichtspielen, folgte am Montag der nächste violette Hammer. Wie die Austria in einer Presse-Mitteilung bekanntgab gibt es ein negatives Jahresergebnis von 6,85 Millionen Euro. Hauptgrund für die angespannte finanzielle Lage ist laut Aussendung die äußerst negative Zinsentwicklung und die hohen Abschreibungen für die Infrastruktur.

Schuldenberg gestiegen

Die Verbindlichkeiten des Clubs stehen aktuell bei 66,73 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Schuldenberg damit um knapp zwei Mio. Euro an. Dabei verbuchte die Austria beim erwirtschafteten Umsatz ein Plus von sieben Mio. auf 30,66 Mio. Euro. Vorstand Harald Zagiczek: "Die finanzielle Lage der Austria ist nach wie vor sehr schwierig, da gibt es gar nichts schönzureden. Es gibt einige konkrete Maßnahmen, an deren Umsetzung wir bereits mit Hochdruck arbeiten. Ich habe in meinen ersten zwei Monaten bei der Austria trotz allem eine positive Grundstimmung innerhalb des Vereins wahrgenommen, insbesondere auch bei unseren Partnern, Fans & Mitgliedern - gemeinsam werden wir gestärkt aus dieser schwierigen Phase herauskommen.“

Bangen um die Lizenz geht weiter

Das negative Eigenkapital beträgt nun über 20 Mio. Euro (20,659), nachdem es im Geschäftsjahr 2021/22 durch den Einstieg einer Investorengruppe um Sport-Vorstand Jürgen Werner auf 16,28 Mio. Euro verringert werden konnte. Im Oktober hatte Club-Präsident Kurt Gollowitzer angekündigt, ein wiederholtes Bangen um die Lizenz vermeiden zu wollen. Angesichts der aktuellen tiefroten Zahlen geht das große Zittern um die Austria auch 2024 wohl weiter.