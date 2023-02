Affen aus Zoo gestohlen: In verlassenem Schrank wiedergefunden

Ein Zoo gab am Montag bekannt, dass die beiden Kaiser-Tamarin-Affen verschwunden sind, nachdem Mitglieder des Tierpflegeteams zu ihrem Gehege gegangen waren und zwei von ihnen vermisst wurden.

Die Polizei von Dallas sucht einen Mann, der auf Überwachungsbildern zu sehen ist, nachdem zwei Affen, die vermutlich aus dem Zoo von Dallas gestohlen wurden, im Schrank eines verlassenen Hauses gefunden wurden. In einem Beitrag auf Twitter teilte der Zoo mit, dass er die Polizei von Dallas alarmiert habe, da es "klar war, dass der Lebensraum absichtlich beschädigt worden war".

"Der Zoo suchte in der Nähe ihres Lebensraumes und auf dem gesamten Zoogelände nach ihnen, konnte sie aber nicht auffinden. Nach der ersten Einschätzung der Polizei von Dallas hat sie Grund zu der Annahme, dass die Tamarine entführt wurden", erklärte der Zoo. Während der Suche nach den Tieren hat die Polizei von Dallas Bilder eines nicht identifizierten Mannes veröffentlicht, mit dem sie über den Fall sprechen wollte.

© DallasPD/Twitter

Wenige Stunden nachdem die Affen als vermisst gemeldet wurden, erhielt die Polizei von Dallas einen Hinweis, dass sie sich in einem verlassenen Haus in Lancaster, Texas, etwa 15 Meilen südlich des Zoos, befinden könnten. Der Hinweis erwies sich als richtig, wie die Behörde gegenüber CNN erklärte: "Die Polizei von Dallas ist zusammen mit der Polizei von Lancaster zu dem Haus gefahren, und das Haus war leer, und die Affen wurden in einem Schrank gefunden."

© DallasPD/Twitter

Es ist derzeit unklar, wie die Affen in das Haus gebracht wurden, aber der Zoo von Dallas versicherte, dass sie zurückgebracht und untersucht werden würden.