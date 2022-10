Albino-Mädchen wird gemobbt und diskriminiert

Billie-Jo-Randall (21) aus Großbritannien wurde wegen ihres Aussehens schon oft schikaniert und sogar bespuckt.

"Ich werde schikaniert und bespuckt, weil ich Albino bin", erklärt Billie-Jo-Randall aus Großbritannien gegenüber dem Daily Star. Die 21-Jährige wurde mit Albinismus geboren. Obwohl sie anders aussieht als alle anderen, mag sie ihre Erscheinung.

Doch einige andere Menschen beschimpfen und diskriminieren Randall. Weil sie die unhöflichen Kommentare vermeiden wollte, begann sie ihre Haut künstlich zu bräunen. "Ich habe vor etwa zwei Jahren angefangen, mich zu bräunen, weil mich die unhöflichen Kommentare über meine helle, lilienweiße Haut sehr gestört haben", erzählt sie dem Daily Star. "Vor etwa einem Jahr fing ich dann an, meine Haare zu tönen, weil ich an öffentlichen Plätzen wegen meiner weißen Haare schikaniert wurde. Das beeinträchtigte meine psychische Gesundheit, also fing ich an, meine Haare lila zu tönen", sagt sie weiter.

Zudem trage sie auch Make-Up, um die Tatsache zu verbergen, dass sie Albino sei. "Ich bin ein Mensch, also sollte die Tatsache, dass ich ein Albino bin, nicht anders behandelt werden."