Am Strand vergraben: Metalldetektor findet verlorenen Diamantring

Ein Mann mit einem Metalldetektiv hat an einem Strand in Florida einen Platin- und Diamantring im Wert von 34.000 Euro ausgegraben.

Joseph Cook, 37, fand den Ring, als er den Hammock Beach in St. Augustine mit seinem Gerät durchkämmte. Auf einem Video ist zu sehen, wie Joseph den Ring aus dem Sand gräbt und schockiert ausruft: "Das gibt's doch nicht, Mann, sieh dir diesen bösen Jungen an, heilige Scheiße, der ist echt. Ich schwöre bei Gott, das ist der größte Diamant, den ich je am Strand gefunden habe."

© SWNS

Als ich zu den Juwelieren ging, sagten sie mir, er sei 40.000 Euro wert", sagte er. Ich sagte nur: "Oh Gott, der liegt schon seit fast einer Woche in meinem Roller". Ich konnte es nicht glauben. Als ich ihn fand, dachte ich, es wäre nur ein Nickel, aber dann grub ich ihn aus und es war ein großer alter Diamant- und Platinring.

Wenige Wochen später meldete sich die echte Besitzerin bei Cook. "Er sagte: "Sie waren ziemlich glücklich, die Frau sagte nur: "Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben", und dann fing sie einfach an zu weinen. Joseph sagte, dass sich die Rückgabe des Rings "wirklich gut angefühlt" habe, und fügte hinzu: Ich war wirklich nicht enttäuscht, dass ich ihn zurückgeben musste.