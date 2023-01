Auf riesiger Fläche: Hier eröffnet größter Hanf-Shop der Welt

Das 112.000 Quadratmeter große Cannabis-Geschäft ist das größte der Welt und ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr geöffnet.

Erwachsene ab 21 Jahren können in Nevada legal Cannabis konsumieren, und Planet 13 versucht, alle Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Der Superstore ist praktisch ein Unterhaltungskomplex mit riesigen digitalen Displays, auf denen die Kunden ihr Gras anklicken und abholen können.

© Planet 13

Es gibt auch einen interaktiven Produktionsbereich mit Kundenkontakt, in dem die Kunden den Robotern bei der Herstellung ihrer Produkte zuschauen können, die auch online und per Lieferung erhältlich sind. Mitbegründer Bob Groesbeck erzählte uns, dass das beliebteste Produkt die "Medizinblume" ist. "Der Anbau von Cannabis ist eine Kunstform, und wir behandeln sie auch so", sagte er gegenüber UNILAD.

© Planet 13

Derzeit gibt es zwei Planet 13 Superstores, einen in Las Vegas und einen weiteren Planet 13 in Orange County, Kalifornien, zusammen mit einem kleineren Standort in Medizin, Las Vegas.