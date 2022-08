Aus Rache: Misshandelter Junge tötet pädophilen Priester

Ein Jugendlicher wurde festgenommen, weil er einen mutmaßlichen pädophilen katholischen Priester gefoltert und getötet haben soll.

Der 19-jährige Verdächtige wurde angeblich von Roger Matassoli, 91, missbraucht. Der französische Teenager wurde verhaftet und wegen schweren Mordes, Folter und Widerstandes gegen die Festnahme festgenommen.



Er wird verdächtigt, den mutmaßlichen Sexualstraftäter ermordet zu haben, indem er ihn folterte, bevor er ihn mit einem Kruzifix erstickte. Lokalen Medien zufolge soll er dem mutmaßlichen Pädophilen das Kreuz in die Kehle gerammt haben. Er wurde formell angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft der Stadt Senlis mit.



Der katholische Priester Roger Matassoli wurde tot aufgefunden, mit einem in den Hals gerammten Kruzifix und Folterspuren an seiner Leiche. Ihm wird vorgeworfen, über vier Jahrzehnte - zwischen 1960 und 2000 - mindestens vier Jungen sexuell missbraucht zu haben. Auch wenn der Fall bereits 2019 passierte, schockiert er weiterhin.