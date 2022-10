Babykiller weiß nichts von seiner Hinrichtung

Benjamin Cole (57) sitzt im Todestrakt und soll noch im Oktober hingerichtet werden.

Benjamin Cole hat keine Ahnung, dass er bald sterben muss. Er wurde wegen der Ermordung seiner kleinen Tochter zum Tode verurteilt.

Weil das neun Monate alte Baby zu schreien begann, packte Cole es an den Beinen und brach ihm dadurch die Wirbelsäule. Die Anwälte des Babykillers behaupten nun, dass Cole zum Todeszeitpunkt des Babys nicht zurechnungsfähig war und noch eine Anhörung diesbezüglich haben sollte, bevor er hingerichtet wird.

Anwalt Tom Hird sagte, Cole habe "einfach kein rationales Verständnis dafür, warum Oklahoma ihn hinrichten will". Am 20.Oktober soll es so weit sein, falls Cole nicht doch noch als psychisch krank erklärt wird.