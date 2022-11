Beim Sex am Klo erwischt: Mann bricht Putzkraft Nase

Der Mann handelte mehr als nur impulsiv, als er von einer Putzkraft beim "intimen Akt" gestört wurde. Er stürmte aus der Toilette und brach der Putzkraft die Nase.

Ein Australier griff eine Reinigungskraft an, als er in einer Behindertentoilette bei einem intimen Akt mit einer Frau erwischt wurde. Auf den vor Gericht vorgeführten Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der 28-jährige Clubbesucher ohne Hemd aus der Behindertentoilette stürmt und der Reinigungskraft, die seit etwa drei Minuten an die Tür geklopft hatte, eine Reihe von Schlägen versetzt.

Eine Frau kam mit zwei Getränken in der Hand aus der Kabine und sah, wie der Mann auf der anderen Seite der Toilette auf die Reinigungskraft einschlug. Fallon wurde von einem Sicherheitsbeamten, der mit anderen Zeugen kam, weggezogen, bevor er den Vorfall der Polizei meldete.

Der Verteidiger, Anwalt Angus Edwards, sagte, Fallon sei in der Kabine mit seiner Partnerin intim geworden: "Sie waren gerade dabei, intim zu werden, als jemand an die Tür hämmerte. Er handelte impulsiv, er handelte beschützend und er dachte, er würde sich und seine Partnerin schützen."

Richterin Michelle Dooley sagte, der Angriff auf die Reinigungskraft sei unangebracht gewesen, da er nur seine Arbeit gemacht habe. "Diese Person ging ihrer normalen Arbeit nach, stand eindeutig nicht unter Alkoholeinfluss und ging nur seinen normalen Pflichten im Rahmen seiner Arbeit nach", fuhr sie fort. Fallon wurde zu einer Gefängnisstrafe von 12 Monaten verurteilt, erhielt aber sofortige Bewährung. Zudem muss er eine Entschädigung von rund 1.500 Euro zahlen