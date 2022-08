Bestatter bringen falsche Tote zu Beerdigung

Ein fürchterlicher Fauxpas ereignete sich bei einer Familien-Trauerfeier in New Jersey.

Es sollte eine würdevolle Beerdigung für die 93-jährige Kyung Ja Kim aus Fort Lee werden. Die Trauerfeier sollte in der Promise Church in Leonia, New Jersey USA, stattfinden. Doch als die Trauergäste einen letzten Blick in den Sarg warfen, blieb ihnen der Atem stocken.

Denn statt der geliebten Mutter, fand ihre Tochter Kummi Kim eine andere Tote. "Als sie in der Kirche den Sarg öffnete, sagte ich ihnen: ‚Das ist nicht meine Mutter.'", erinnert sich Kummi. "Sie sah so viel jünger aus."

Schuld an dem fatalen Fehler waren zwei Bestattungsunternehmen vor Ort. Entdeckt wurde die Verwechslung erst kurz bevor der Sarg in die Erde hinuntergelassen wurde. Die Familie der 93-Jährigen hat nun gegen die beiden Unternehmen eine Klage in Höhe von 50 Millionen Euro eingereicht.