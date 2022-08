Betrunkener wird lebendig in Sarg vergraben

Erst als Victor Hugo Mica Álvarez (30) pinkeln musste, bemerkte er seine Misere.

Victor Hugo Mica Alvarez nahm an einer Zeremonie in Bolivien nahe des Titicacasees teil. Diese wurde dem indigenen Volk der Toba in Südamerika gewidmet.

Ein Kumpel lud Alvarez darauf ein, bei der Zeremonie ein paar Bier zu trinken. Doch statt eine lustige Party zu feiern, wurde er plötzlich ohnmächtig. Die Teilnehmer legten den Betrunkenen in einen Sarg und opferten ihn der Mutter Erde, der Pachamamma.

© zVg. ×

Erst als der 30-Jährige mitten in der Nacht pinkeln musste, wurde ihm seine Misere bewusst. "Wir sind tanzen gegangen und ich erinnere mich nicht mehr, was dann geschah. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich dachte, ich sei in meinem Bett. Als ich aufstand, um zu pinkeln, konnte ich mich nicht mehr bewegen", sagt Alvarez gegenüber den lokalen Medien.

"Und als ich den Sarg schob, zerbrach ich gerade noch das Glas, sodass ich es schaffte, herauszukommen. Ich bin begraben worden", erzählt er weiter.

Der junge Mann brach aus dem Sarg aus und bat eine Person in der Nähe um Hilfe, die ihn zu einer Polizeistation brachte.