Bibi zieht sich nach Trennung von Julienco zurück

Die Trennung von Julienco scheint Bibi doch näher zu gehen, als vorerst vermutet. Deshalb zieht sich die Youtuberin zurück und nimmt keine Aufträge mehr an.

Das Drama um das wohl bekannteste Deutsche YouTuber-Paar geht in die nächste Runde. Erst im Mai gaben Julienco und Bibi offiziell ihre Trennung bekannt.

Zuerst zeigte sich Bibi (Bianca) mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Auch Julienco ließ schon bald keine Gelegenheit mehr aus, sich mit neuen Girls zu treffen. Seine aktuelle Flamme, mit der er bereits auf Urlaub war, ist Ex-Profischwimmerin Tanja Makaríc (25).

© Instagram/_julienco ×

Julienco behält auch die Villa in Spanien. Während der YouTuber sich zu erholen scheint und fleißig weiter postet, geht es laut BILD der "How it is"-Sängerin wieder schlechter. Angeblich sei doch das Liebes-Aus nach der langjährigen Beziehung und zwei Kindern, der Anlass für den Rückzug.

Die 29-Jährige möchte derzeit nicht einmal irgendwelche Aufträge oder Kooperationen annehmen. Laut der BILD habe sich Bianca bewusst entschlossen, der Arbeit vorerst den Rücken zu kehren und sich stattdessen auf ihre Zukunft zu fokussieren.