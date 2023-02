Blauer Hummer: Fischer staunte bei diesem Fang nicht schlecht

Trotz eines Fundes, den Wissenschaftler mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa eins zu zwei Millionen schätzen, warf ein Fischer das extrem seltene und völlig blaue Krustentier zurück ins Meer.

Ein Fischer war fassungslos, nachdem er einen unglaublich seltenen blauen Hummer aus dem Meer gezogen hatte. Der 28-jährige Stuart Brown aus Bangor in der nordirischen Grafschaft Down sagte, der Fang sei "für alle eine Überraschung" gewesen.

Der Hummer war jedoch zu klein, um ihn zu behalten, und so war er gezwungen, ihn wieder ins Wasser zu entlassen - nachdem er seine Fotos gemacht hatte. Er sagte: "Er ist immer noch irgendwo da draußen im See und schwimmt so glücklich, wie man nur sein kann. Wenn ihn jemand anderes fängt, wird er ihn hoffentlich auch zurückbringen."

© PA ×

Er beschrieb den Fund wie folgt: "Ich schob den Topf zu dem Besatzungsmitglied hinunter, das ihn heraushob, und er sagte: 'Das ist sehr blau'. Ich sah ihn an und sagte: 'Ja, kein Problem. Aber dann sah ich ihn mir noch einmal an und sagte: 'Das ist zu blau.' Genetische Unterschiede können dazu führen, dass manche Hummer eine andere Farbe haben als die häufiger anzutreffende braune oder rote Variante.