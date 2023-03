Boeing: Passagiere sterben bei Absturz zu schnell, um Schmerzen zu spüren

Boeing argumentiert, dass die Passagiere beim Flugzeugabsturz so schnell starben, dass sie keine Zeit hatten, Schmerzen zu empfinden

Im März 2019 stürzte Ethiopian Airlines Flug 302 in der Nähe von Addis Abeba, Äthiopien, ab - der zweite von zwei tödlichen Abstürzen einer Boeing 737 Max innerhalb von nur fünf Monaten. Die Anwälte von Boeing und die Familien der bei dem Flugzeugabsturz getöteten Passagiere befinden sich derzeit in einem chaotischen Rechtsstreit über Schadenersatz, den das Unternehmen zahlen muss.

Bei dem verheerenden Absturz kamen alle 157 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben, nachdem das Flugzeug etwa sechs Minuten nach dem Start mit schätzungsweise 700 Meilen pro Stunde auf den Boden aufgeschlagen war.

In einer Gerichtsakte vom 27. Februar, über die das Wall Street Journal zuerst berichtete, zitierten die Anwälte von Boeing einen Experten, der sagte, dass die Opfer des Absturzes zu schnell auf dem Boden aufschlugen, als dass ihr Gehirn physisch in der Lage gewesen wäre, Schmerzen zu verarbeiten, bevor sie starben.

Die Anwälte der geschädigten Familien sind jedoch der Ansicht, dass sie für das Leid und den Schrecken, den ihre Angehörigen in den Minuten vor dem Aufprall der 737 erlitten haben, entschädigt werden sollten. Unbestrittene Beweise zeigen, dass der Tod sofort eintrat, und alle Spekulationen darüber, was die Passagiere beim Aufprall des Flugzeugs gefühlt haben könnten, sind unbegründet", so die Anwälte von Boeing in ihrer Klageschrift.

Im Falle des Absturzes von Ethiopian Airlines Flug 302 sagten medizinische Experten, die von Boeing in der Klageschrift zitiert wurden, dass der Aufprall schneller erfolgte, als das menschliche Gehirn verarbeiten kann.