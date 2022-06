Weil er ein Spiel verloren hatte

Ein frisch vermähltes Ehepaar in Usbekistan feierte seine Hochzeit. Alle hatten Spaß, bis der Bräutigam nach einem verlorenen Spiel seiner Frau auf den Kopf schlug.

Das Brautpaar feiert mit seinen Gästen die Hochzeit und ist dabei auf der Bühne ein Spiel gegeneinander zu spielen. Als die Braut gewinnt und ihren Arm nach oben streckt, wird ihr Ehemann sichtlich wütend, holt aus und schlägt der Frau mit Wucht auf den Kopf. Die Gäste sind schockiert und holen die verletzte Frau von der Bühne.

Das aufgenommene Video geht im Internet viral und sorgte auf den Sozialen Medien für Aufsehen. Ein User schreibt:

"Good this was out on the internet to shame this horrible man. But I hope she can be taken away from him. How can her parents watch this? What is he some mafia goon? How appalling!"