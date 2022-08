Darum drehte eine Flugpassagierin völlig durch

Dass es auf Flugreisen auf den Sitzen schon einmal etwas eng werden kann, dürften viele bereits erlebt haben. Eine Frau regte sich aber über das Verhalten einiger Mitreisenden auf.

Eine Urlauberin war wütend auf einen Mitreisenden, nachdem sie dessen Füße unter ihrem Sitz gesehen hatte. Die verärgerte Frau machte einen Schnappschuss von den Füßen der anderen Touristin, die unter ihr hervorschauten, und teilte ihn auf Reddit.

Auf dem Bild zeigte sie den Bereich unter ihrem Sitz, berichtet 7news.com.au. Ihre Beine waren gespreizt, so dass die Turnschuhe der anderen Passagiere in den Bereich ragten, in dem eigentlich ihre Füße sein sollten. Sie schrieb: "Es ist etwas frustrierend, dass dies während des gesamten Fluges etwa alle 15 Minuten passiert. Ich habe sogar angefangen, mit meinen Füßen ganz leicht gegen die Füße der Person zu klopfen. Ein sehr sanftes Klopfen, so nach dem Motto 'Hoppla, ich weiß nicht, worauf meine Füße gerade gestoßen sind'.

Die Frau fügte hinzu: "Ich habe sogar ein paar Mal ganz sanft gegen ihre Füße gestoßen... Aber es schien nicht zu funktionieren. Der Idiot hat das immer wieder gemacht." Obwohl sie versuchte, die Füße der Person zurück unter ihren Sitz zu schieben, weigerte sie sich, sich zu bewegen.

Die Menschen im Internet waren geteilter Meinung über die Situation. Eine Person schrieb: "Ich habe lange Beine und habe generell Schwierigkeiten, in Flugzeugsitze zu passen. Ich habe das wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht, ohne es zu merken.