Ein Sex-Experte hat erklärt, dass es einen sehr wissenschaftlichen Grund dafür gibt, warum manche Menschen beim Sex gerne Schmerzen empfinden.

Dr. Nicole McNichols, auch bekannt als "The Sex Professor", erklärte ein wenig mehr über dieses Phänomen und ging sogar so weit, es als "grundlegend menschlich" zu bezeichnen. Die Ärztin teilte auf Instagram mit ihren 24.000 Followern die feinen Linien, in denen Lust und Schmerz beim Geschlechtsverkehr aufeinanderprallen.

"Wusstet ihr, dass Lust und Schmerz eng miteinander verbunden sind?" "Schmerzen beim Sex sollten immer einvernehmlich erfolgen und nicht, wenn es etwas ist, das man nicht genießt", erklärte sie, bevor sie auf die Details einging. "Aber", so die Expertin weiter, "für viele Menschen können bestimmte Arten von Schmerzen wirklich sehr gut tun."

Laut Nicole liegt das daran, dass die Empfindungen von Lust und Schmerz "auf neurologischer Ebene miteinander verbunden sind". Nicole erklärte auch, dass der Unterschied zwischen dem, was eine Empfindung als angenehm und was als schmerzhaft empfunden wird, "oft nur von den Gedanken und Erwartungen abhängt, die man dem Gefühl zuordnet".

"Ein Objekt, das sich in den Rücken gräbt, kann sich zum Beispiel schmerzhaft und unangenehm anfühlen", sagte sie. "Aber was ist, wenn es die Hände Ihres Liebhabers sind, die Ihnen eine intime Massage geben - das könnte sich wunderbar anfühlen." Andere Arten von "gutem Schmerz", die die Expertin nennt, sind z. B. ein "Partner, der an den Haaren zieht", eine "Tracht Prügel" oder vielleicht sogar ein "Temperaturspiel".

Medical News Today bestätigt Nicoles Behauptungen: Gesunde, einvernehmlich handelnde Erwachsene versuchen manchmal, schmerzhafte Empfindungen als "Verstärker" der sexuellen Lust und Erregung zu erleben.