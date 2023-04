Ein Mann wurde des Mordes an der neunjährigen Olivia Pratt-Korbel für schuldig befunden, die in ihrem Haus in Liverpool erschossen wurde.

Thomas Cashman, 34, tötete Olivia und verletzte ihre Mutter Cheryl Korbel, als er am Abend des 22. August einen anderen Drogendealer in ihr Haus verfolgte. Als er verurteilt wurde, gab es im Gerichtssaal Tränen, und Frau Korbel sagte später, sie sei "ekstatisch". Der Verurteilte Mörder war bei der Verkündung des Urteils nicht mehr anwesend. Cashman, der auch der schweren Körperverletzung von Frau Korbel, des versuchten Mordes an Joseph Nee und des Besitzes von Schusswaffen mit der Absicht, das Leben zu gefährden, für schuldig befunden wurde, wurde zu 42 Jahren verurteilt werden. Die 10 Männer und zwei Frauen umfassenden Geschworenen am Manchester Crown Court brauchten neun Stunden und drei Minuten, um zu ihrem einstimmigen Urteil zu gelangen.