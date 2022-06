Die 24-jährige Gabby will in der verlassenen Stadt auch "Geister" gesehen haben. Das heimliche Örtchen soll bereits vor einiger Zeit geräumt worden sein.

Es wird vermutet, dass die Stadt geräumt wurde, nachdem Pläne für den Bau eines Staudamms in der Nähe umgesetzt wurden, um Überschwemmungsschäden zu verhindern und das Gebiet mit sauberem Wasser zu versorgen. Als sich jedoch herausstellte, dass sich dadurch ein großer See bilden würde und viele Häuser unter Wasser versinken würden, verließen die Einwohner das Dorf. Seitdem ist es nahezu unverändert.

Die 24-jährige Gabby besuchte mit ihrem Freund den verlassenen Ort. Zur Sicherheit gegen Vandalismus hielten die beiden den genauen Ort des verlassenen Dorfs geheim. "Das Schockierendste, was wir fanden, war, als wir in eines der verlassenen Häuser gingen", so Gabby gegenüber Need to Know. "Wir bemerkten mehrere Pappausschnitte und Plakate von bewaffneten Männern mit Zielscheiben darauf, was darauf hindeutet, dass die Polizei das Haus zu Trainingszwecken benutzt hatte. "Falsche Kugeln und Mini-Paintball-Marker lagen auf dem Boden verstreut und hatten die Wände des Hauses verunstaltet."

"Der Zustand [der einzelnen Häuser] variierte in der Stadt, aber die meisten Gebäude zeigten Anzeichen von Verfall. Abblätternde Farbe an den Außenwänden und staubige, mit Schutt bedeckte Böden waren zu sehen. Gabby filmte die unheimliche Umgebung und teilte das Video auf TikTok mit ihren 1,6 Millionen Followern. Der Clip schneidet auf einen rostigen Basketballkorb, ein leeres "Schulhaus" und eine Reihe leerstehender Grundstücke.