Diese Horror-Lippen drohen nach OP zu explodieren

Einer Frau wurde so viel Füllstoff in die Lippen gespritzt, dass sie doppelt so groß wurden. Zudem musste sie ins Krankenhaus, weil sie aussahen, als würden sie "explodieren".

Diese OP ging eindeutig nach hinten los. Eine Frau wollte sich die Lippen aufspritzen lassen, doch dieses unterfangen artete in eine kleine Katastrophe aus. Die Lippen der Frau schwollen derart an, dass sie selber fürchtete, sie würden explodieren. Ein paar Tage, nachdem sie sich für ein pralleres, üppigeres Aussehen Füllstoffe in den Schmollmund spritzen ließ, hatte sie Schmerzen. Alles lief gut, bis die synthetische Hyaluronsäure in andere Bereiche ihrer Lippen wanderte und ihr Lächeln ruinierte. "Das ist dein Zeichen, dass du deine Lippen nicht aufspritzen lassen solltest", sagte sie."Ich habe einen Patch-Test gemacht und es war alles in Ordnung, aber ich war offensichtlich immer noch allergisch." Explodieren werden die geschwollenen Lippen wohl nicht, nach einem Krankenhausbesuch sollte die Schwellung innerhalb weniger Tage wieder abklingen. #lipfiller #fillergonewrong ♬ Oh No - Kreepa @karligardnerxx baiting my self out here, i did have a patch test and was fine but i was still allergic #lipdissolving