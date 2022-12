Diese Mega-Änderung betrifft ab heute jeden WhatsApp-Nutzer

Wieder einmal wartet WhatsApp mit einem Update auf. Die Features der neuen Version haben es aber in sich.

Memojis, also virtuelle Charaktere, können nun mit dem neuen Update in jedem Chat verschickt werden. Zudem können die Avatare auch als Profilbild genutzt werden. Die Grundtypen der Avatare lassen sich eigenständig zusammenstellen, so gibt es vier Grundtypen, bei denen aber beliebig Frisur und Outfit angepasst werden können.

Insgesamt ist es möglich, aus 36 personalisierten Stickern auszuwählen, die den Avatar in verschiedenen Posen zeigen. Mit weiteren Updates will die WhatsApp-Mutter Meta aber weitere Avatare und weitere Posen erstellen. WhatsApp hat aktuell laut Firmenangaben rund 2 Milliarden Nutzer, diese neue Funktion wird also vielen Leuten zur Verfügung stehen.