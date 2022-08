Diese Nummer wird in der NBA nicht mehr vergeben

Nach dem Tod einer Basketball-Legende soll die Nummer 6 nicht mehr vergeben werden.

Nach dem Tod der amerikanischen Basketball-Legende Bill Russell will die NBA dessen Trikotnummer sechs in Zukunft ligaweit nicht mehr vergeben. Mit dieser bisher einmaligen Entscheidung soll das Leben und das Erbe von Russell geehrt werden, wie die nordamerikanische Profiliga und die Spielergewerkschaft NBPA am Donnerstag mitteilten. Der erfolgreichste NBA-Profi der Geschichte war Ende Juli im Alter von 88 Jahren gestorben.

"Bill Russells beispielloser Erfolg auf dem Platz und als Pionier der Bürgerrechtsbewegung verdient es, auf einmalige und historische Weise gewürdigt zu werden", sagte NBA-Commissioner Adam Silver. Russell gewann mit den Boston Celtics zwischen 1957 und 1969 elfmal die Meisterschaft - so oft wie kein anderer Spieler. Außerdem holte er mit den Celtics als erster schwarzer Cheftrainer zwei Titel. Auf und abseits des Spielfelds machte Russell sich immer wieder für den Kampf gegen Rassismus stark und demonstrierte unter anderem mit Martin Luther King.