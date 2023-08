Diese schmerzhafte Krankheit wird durch Junkfood ausgelöst

Schnell und ohne Aufwand den leeren Magen füllen: Junk Food macht's möglich. Dennoch ist weithin bekannt, dass Cola, Chips, Burger und Co. nicht die gesündesten Mahlzeiten sind, wie eine aktuelle Studie erneut unterstreicht!

Forscher des "Affiliated Hospital of North Sichuan Medical College“ in Nanchong, China, haben in einer aktuellen Studie herausgefunden, der regelmäßige Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln erhöhe das Risiko für Nierensteine - eine äußerst schmerzhafte Krankheit.

Typische Auslöser für Nierensteine sind Übergewicht und Mangelernährung. Rund jeder zehnte Mensch ist in seinem Leben von diesem Leiden betroffen. Dabei verursachen kristallisierte Bestandteile des Urins auf dem Weg durch den Nierenleiter starke Schmerzen. Infektionen und Nierenschwellungen können Folgen, sollten die Nierensteine unbehandelt bleiben.

Typische Symptome für Nierensteine sind:

Unwohlsein

Übelkeit

Fieber

Erbrechen

Blut im Urin

Wie die Forscher jetzt herausgefunden haben, ist es vor allem der Industriezucker, der das Risiko für Nierensteine deutlich erhöht. Industriezucker wird oftmals in verarbeiteten Lebensmitteln wie Eiscreme, Softdrinks oder Schokolade verwendet.

"Unsere Studie zeigt, dass eine verringerte Zuckeraufnahme Nierensteine verhindern kann.“, so Dr. Shan Yin, Hauptautor der Studie, in einem Statement.

So lief die Studie ab

Die Studie zog die Gesundheitsdaten von 28.000 Patienten aus den USA heran. Man analysierte, wer schon einmal Nierensteine hatte und wie deren typische Ernährungsweise aussah. Andere Risikofaktoren wie Übergewicht, Alter oder Einkommen wurden berücksichtigt.

Dabei zeigte sich: Je mehr Zucker, desto häufiger Nierensteine. Patienten, deren tägliche Nahrungsaufnahme zu 25 Prozent aus Zucker bestand, hatte ein um 88 Prozent höheres Risiko in ihrem Leben Nierensteine zu bekommen, als Probanden, die sich lediglich zu fünf Prozent von Zucker ernährten.