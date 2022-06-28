Yasin Cengiz bespaßt jeden Tag 1,7 Millionen Follower auf seinem TikTok-Account
Mit seinem bekannten Bauchtanz zaubert er Millionen von Menschen via TikTok ein Lächeln ins Gesicht. Er löst mit seinen Videos einen richtigen Hype aus - viele seiner Follower machen seine Wackel-Wampe nach.
@yasincengiz38 Bi maşşallah alırız pancarımıza????????????#bygöbekshow #göbekshow #LiveForTheChallenge #kayseriii #38 #38baby #türkiyem???????????????????????? #ramania???????? #azerbaycan???????? #ukrayna???????? #rusya???????? #cezayir????????الجزائر???????? #ıraq???????? #bulgaristan????????❤️ #macaristan???????? #özbekistan???????? #kırgızistan???????? #afganistan???????? #iran???????? #belçika???????? ♬ original sound - Biser King