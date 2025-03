Dieser Freizeitpark verkauft jetzt "Erdbeer-Döner"

Eine gewagte Geschmacksrichtung oder einfach ein kreativer Geniestreich?

In Elstal, einem Ort in der Nähe von Berlin (Deutschland), sorgt der Karls Erlebnishof für eine kulinarische Überraschung. Der Freizeitpark, bekannt für seine frischen Erdbeeren, hat den traditionellen Döner neu interpretiert – mit einer fruchtigen Note. Das Ergebnis: ein rotes Fladenbrot mit einer besonderen Auswahl an Soßen.

Erdbeer-Döner wird Realität

In den vergangenen Monaten wurde intensiv an einer neuen Geschmacksrichtung gearbeitet. Das Resultat ist ein Döner, der optisch und geschmacklich neue Wege geht. "Das ist aber nicht einfach ein Döner mit Erdbeermarmelade oder so", erklärt Robert Dahl, Inhaber des Karls Erlebnishofs, in einem TikTok-Video:

Rotes Fladenbrot und besondere Soßen

Der Erdbeer-Döner wird in einem auffallend roten Fladenbrot serviert. Auch die Soßen bieten ein ungewöhnliches Geschmackserlebnis. Zur Auswahl stehen Erdbeer-Kräuter-Limette, eine scharfe Erdbeer-Chili-Variante und Erdbeer-Knoblauch. Diese Kreation ist ab 6,90 Euro erhältlich.

Ein besonderes Design für die Spezialität

Damit auch die Verpackung zur außergewöhnlichen Idee passt, wurde ein spezielles Dönertäschchen entworfen. Die Verpackung trägt den Schriftzug "Karls Erdbeer-Döner" und zeigt das Maskottchen Karlchen mit einer Schürze, das einen Erdbeer-Drehspieß schneidet. Passend dazu gibt es eine eigene Erdbeer-Döner-Gabel.

Kulinarischer Genuss trifft Nervenkitzel

Der Erdbeer-Döner ist nicht die einzige Besonderheit im Freizeitpark. Direkt daneben befindet sich das Fahrgeschäft "Flying Döner". Diese Attraktion erinnert an einen riesigen Drehspieß, auf dem die Besucher in einer rotierenden Konstruktion Platz nehmen und durch die Luft gewirbelt werden. Eine riesige Gabel hält das Fahrgeschäft zusammen und sorgt für eine stimmige Gestaltung.

Vom Aprilscherz zur realen Spezialität

Ursprünglich war der Erdbeer-Döner als Aprilscherz gedacht. Doch die Idee fand so große Zustimmung, dass sie schließlich umgesetzt wurde. Der Freizeitparkbetreiber selbst ist begeistert. Nach seiner ersten Verkostung zieht er das Fazit: "Der Döner ist der Oberkracher!"

Hier gibt es den Erdbeer-Döner

Die spezielle Döner-Kreation ist ab dem 5. April exklusiv in Elstal (Deutschland) im Karls Erlebnisdorf erhältlich. Insgesamt gibt es sechs dieser Freizeitparks in Deutschland, doch bislang ist der Erdbeer-Döner nur in der Filiale in Elstal verfügbar.