Dieser Golden Retriever ist der Star einer Blaskapelle

Die amerikanische Studentin Gabi Riessen hat ein besonderes Band zu ihrem Golden Retriever, Winnie.

Der Hund ist mehr als nur ein treuer Begleiter – er ist für Gabi lebenswichtig. Ihre Gesundheit hängt buchstäblich von ihm ab.

Ein Herz und vier Pfoten

Iowa, USA. Gabi Riessen, eine Studentin an der University of Northern Iowa (UNI), leidet an einer Herzrhythmusstörung, die sie anfällig für plötzliche Ohnmachtsanfälle macht. Im Vergleich zu ihren Kommilitonen schwankt ihre Herzfrequenz deutlich stärker, was den Alltag an der Uni erschwert. Doch dank Winnie, ihrem ausgebildeten Begleithund, kann sie weiterhin ein möglichst normales Leben führen.

Der Golden Retriever begleitet Gabi seit etwa zwei Jahren und hat eine spezielle Aufgabe: Er erkennt, wenn ihre Herzfrequenz gefährlich ansteigt und schlägt rechtzeitig Alarm. So kann Gabi sofort reagieren und sich in Sicherheit bringen. Winnie ist also nicht nur ihr bester Freund, sondern auch eine unverzichtbare Hilfe.

Der Held auf vier Pfoten in der Marching Band

Trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nimmt Gabi aktiv am Campusleben teil. Sie ist Mitglied der Marching Band der UNI, einer Blaskapelle, die bei Veranstaltungen wie Footballspielen musizierend über das Spielfeld läuft. Während sie vor Tausenden Zuschauern auftritt, bleibt Winnie stets an ihrer Seite, bereit, bei Anzeichen von Unwohlsein sofort einzugreifen.

Winnie ist mehr als nur ein Bandkollege – er ist Gabis Lebensretter und hilft ihr, gesundheitliche Herausforderungen zu bewältigen. © Facebook/University of Northern Iowa ×

Winnie ist darauf trainiert, feinste Veränderungen im Zustand von Gabi wahrzunehmen. So kann der Hund sie rechtzeitig vor einem drohenden Ohnmachtsanfall warnen. „Winnie hat es geschafft, dass ich mich wieder wie ein normaler Mensch fühlen kann“, sagt Gabi in einem Bericht der Universität.

Ein steiniger Weg

Gabi Riessen hatte es nicht immer leicht. Bevor sie ihr Studium an der UNI begann, besuchte sie eine private Schule, an der ihr Hund nicht akzeptiert wurde. Wegen Winnie wurde sie aus der Theatergruppe und der Schulband ausgeschlossen. Für eine Schülerin mit einer so schweren Erkrankung war dies eine besonders harte Zeit.

ls Gabi Riessen an die University of Northern Iowa (UNI) wechselte, hätte sie sich nie träumen lassen, dass ihr Assistenzhund Winnie zusammen mit ihr in der UNI Panther Marching Band marschieren würde. © Facebook/University of Northern Iowa ×

Doch mittlerweile hat sich Gabis Leben dank Winnie und der Unterstützung der University of Northern Iowa grundlegend verändert. Sie ist heute eine bekannte Persönlichkeit auf dem Campus und landesweit in den USA.





Verschiedene Medien berichteten über sie und ihren Hund, filmten sogar einen gemeinsamen Auftritt der beiden mit der Marching Band. „Ich bin Teil der Band, also ist Winnie es auch“, sagt Gabi stolz.

Inklusion durch Musik

Justin Mertz, der Leiter der Marching Band, ist stolz auf Gabis Engagement. Gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender KCRG News betonte er, dass Musik für alle da sei. Niemand werde ausgeschlossen, unabhängig davon, ob er eine Behinderung hat oder nicht. „Jeder kann alles erreichen“, sagte Mertz. Das sei der Geist der UNI.