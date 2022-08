Dieser Hund bestand nur noch aus Haut und Knochen

Seb, der rauhaarige Collie, war nur noch wenige Tage vom Tod entfernt, nachdem er abgemagert in einem verlassenen Haus aufgefunden worden war.

Ein Hund, der skelettiert und nur Stunden vom Tod entfernt war, wurde von einer Tierarzthelferin, die sich in ihn verliebte, gerettet und dann adoptiert. Der arme Seb wurde in einem abgemagerten Zustand in einem Heim in Stockon-on-Tees, County Durham, gefunden, nachdem sein älterer Besitzer im Februar verstorben war.



Die britische Tierrettung nahm das Tier in ihre Obhut, nachdem sie Seb in einem schlechten Zustand und mit verwahrlosten Fell vorgefunden hatten. Als dieses abrasiert wurde, kam das wahre Ausmaß seiner Abmagerung zum vorschein - seine Knochen und Rippen ragten durch die Haut.

Die Tierarzthelferin NicolevonParkinpflegte ihn wieder gesund, verliebte sich dann inund beschloss, ihn zu adoptieren. Die 28-Jährige sagte:Als ichzum ersten Mal sah, war er in einem schrecklichen Zustand, und wir glaubten, dass er nur noch Stunden vom Tod entfernt war. Als wir ihn beim Tierarzt auf den Untersuchungstisch hoben, war einfach nichts mehr an ihm zu sehen.

Seb wog 12,2 Kilogramm, als er zur Notfallbehandlung kam, aber innerhalb von zwei Monaten hatte er zugenommen und wiegt nun gesunde 19,9 Kilogramm.