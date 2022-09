Dieser Mann bekommt 70 Euro am Tag fürs Nichtstun

Mit seiner schlaksigen Statur und seinem durchschnittlichen Aussehen hat Morimoto inzwischen fast eine Viertelmillion Follower auf Twitter, wo er die meisten seiner Kunden findet. Etwa ein Viertel von ihnen sind Stammkunden, darunter ein Herr, der ihn bereits 270 Mal beauftragt hat.

"Im Grunde vermiete ich mich selbst. Mein Job ist es, dort zu sein, wo meine Kunden mich haben wollen, und nichts Bestimmtes zu tun", sagte Morimoto gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass er in den letzten vier Jahren etwa 4.000 Sitzungen abgewickelt habe.

Er hat Angebote abgelehnt, einen Kühlschrank zu transportieren und nach Kambodscha zu reisen, und er nimmt keine Anfragen sexueller Natur an.

"Bei meinen Freunden habe ich das Gefühl, dass ich sie unterhalten muss, aber bei dem Vermieter (Morimoto) habe ich nicht das Gefühl, dass ich plaudern muss", sagte er. Bevor Morimoto seine wahre Berufung fand, arbeitete er in einem Verlag und wurde oft für sein "Nichtstun" gescholten.

"Ich begann mich zu fragen, was passieren würde, wenn ich meine Fähigkeit, 'nichts zu tun', den Kunden als Dienstleistung anbieten würde", sagte er.

