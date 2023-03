Dieser Mann besuchte acht Jahre täglich Disneyland

Ein Einwohner von Huntington Beach wurde vom Guinness-Buch der Rekorde ausgezeichnet, weil er Disneyland an rekordverdächtigen 2.995 aufeinanderfolgenden Tagen besucht hat.

Jeff Reitz begann seine Serie in der Silvesternacht 2011 und besuchte den Themenpark täglich, bis die COVID-19-Pandemie ihn im März 2020 zur Schließung zwang. Die Leistung des 50-Jährigen wurde kürzlich vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt, was seinen Platz in der Geschichte festigt und ihn zu einer kleinen Disneyland-Berühmtheit macht.

Nun müssen auch noch Reservierungsslots vorgenommen werden, wodruch ein täglicher Besuch schwerer wird. "Die Vorstellung, eine Reservierung vornehmen zu müssen, war ein großer Wermutstropfen", sagte Reitz am Samstag gegenüber The Post. "Ich ging nach der Arbeit dorthin, um vielleicht einen Happen zu essen, ein paar Fahrgeschäfte oder Shows zu genießen ... Es war schön, einfach nach Belieben vorbeizuschauen."

Reitz, ein ehemaliger Feuerwehrmann der Air Force, der derzeit als Verwaltungsangestellter im Tibor Rubin VA Medical Center in Long Beach arbeitet, sagte, dass er sich über acht Jahre hinweg Tausende von Parkbesuchen leisten konnte, indem er Jahreskarten kaufte, wobei die Kosten für den jetzt in Rente gegangenen Signature Plus Pass bei 1.399 Dollar lagen.

"Wenn ich jeden Tag, 365 oder 366 Tage lang, in den Park gehe, kostet das nur noch etwa 3,50 Dollar pro Tag", sagte er. "Wie viele Leute gehen zu Starbucks und geben täglich mehr als das für eine Tasse Kaffee aus?"