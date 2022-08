Dieser Mann fährt mit einem Panzer zu McDonald’s

Eddie Hall, bekannt als einer der stärksten Männer Europas, lies sich mit einem Panzer im Drive-Through einer McDonald’s-Filiale blicken.

Hall lud seine jüngsten Unternehmungen auf seinen 2,06 Millionen Abonnenten starken YouTube-Kanal Eddie Hall The Beast hoch und betitelte das Video: "Taking My TANK To McDonalds!"

Hall erklärte seinen Abonnenten, dass dies ein "Cheat-Day für mich" sei: "Was gibt es Besseres für mich, um den Cheat Day zu feiern, als zu McDonald's zu gehen?." Der Mann gab den Zuschauern einige Informationen über seinen neuen Panzer und erklärte: "Dieses Ding ist absolut lächerlich. Es wiegt etwa acht Tonnen und fährt ungefähr fünfzig Meilen pro Stunde - nicht dass ich fünfzig Meilen pro Stunde fahre.

Nachdem er in den Drive-Through gefahren war, parkte Eddie seinen Panzer und verlangte ein "großes Big-Mac-Menü mit einer Sprite". Der starke Mann schloss seine Bestellung auf die bestmögliche Art und Weise ab, indem er um ein "Smartie McFlurry" bat. Neugierige Passanten begannen, sich um den Panzer zu drängen und Fotos zu machen, während Hall sich unauffällig bemühte, seine Bestellung entgegenzunehmen und nach mehr Ketchup zu fragen.

Beim Verlassen des Drive-Through gab Hall eine Bestandsaufnahme der Lebensmittel, die er gerade über einen Tank bestellt hatte. "Alles in allem würde ich sagen, das war ein Erfolg", meinte der starke Mann, bevor er abschloss: "McDonald's ist einfach unschlagbar."