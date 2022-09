Als Miley Cyrus auf einer Abrissbirne, als Rose auf der Titanic oder auch als Aladdin auf einem fliegenden Teppich – der israelische Künstler Aviram Carmeli sorgt mit seinem elektrischen Skateboard in Tel Aviv für Aufsehen.

Der Live Art Künstler Aviram Carmeli skatet auf seinem elektrischen Skateboard durch die Straßen von Tel Aviv. So weit, so normal. Doch für Staunen sorgt er mit seinen aufwendigen Designs und Konstrukten, die als Verkleidung für das Skateboard dienen. So rast er durch die Straßen als Rose von Titanic, Elsa von Frozen, Aladdin und Harry Potter. All diese Verkleidungen für sich und sein Skateboard baut und bastelt der Künstler in seiner eigenen Werkstatt.