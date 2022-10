Dieser Mann will seit Jahren mit einem Bigfoot Geschenke austauschen

Casey Dostert hat seine "Interaktionen" mit Bigfoot auf TikTok dokumentiert

In den letzten zwei Jahren, so Dostert, habe er "Geschenke" mit Bigfoot ausgetauscht. Dem Daily Star zufolge hinterlässt Dostert Gegenstände wie Bagels auf einem Felsen, den er "The Gifting Rock" genannt hat, und im Gegenzug schenkt Bigfoot Dostert "einfache Bastelarbeiten".

In einigen von Dosterts TikTok-Videos behauptet er, dass es sich bei den leuchtenden Flecken in der Ferne um Bigfoot-Augen handelt, und nimmt sogar unheimliche Schreie auf, von denen Dostert behauptet, dass sie dem Sasquatch gehören.

In einem aktuellen Video mit dem Titel: "Es ist endlich wieder soweit!" war Dostert zu sehen, wie er sich dem "Gifting Rock" näherte. In einem anderen Video mit dem Titel "Wie alles begann" nahm Dostert auf, wie er und ein Freund nachts in einen dichten Wald gingen, als plötzlich zwei leuchtende Augen aus der Dunkelheit auftauchten. Man konnte Dostert sagen hören: "Halt, halt. Was zum Teufel ist das? Seht ihr das?"

Casey Dostert hat seine „Interaktionen“ mit Bigfoot auf TikTok dokumentiert und ist sogar so weit gegangen zu behaupten, dass er sich mit der Kreatur angefreundet hat. Ob die Aufnahmen gefälscht oder echt sind und worum es sich bei den leuchtenden Augen wirklich handelt, kann nicht restlos geklärt werden.