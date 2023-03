Dieser Netflix Horror-Schocker sollte nicht alleine geschaut werden

Der neue Netflix-Horror Don't Listen wird als eine neue Version von The Conjuring gepriesen

Ein spanischer Horrorfilm sorgt für Gänsehaut, seit er vor kurzem auf Netflix gelandet ist. Manche bezeichnen ihn als eine neue Version von The Conjuring. Don't Listen lässt den Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren, denn der Film ist so furchteinflößend und gruselig, dass die Abonnenten gewarnt wurden, ihn nicht alleine anzusehen".

Die Geschichte dreht sich um Daniel und Sara, die mit ihrem neunjährigen Sohn Eric in ihr traumhaftes neues Haus eingezogen sind, ohne zu wissen, dass die Nachbarn es ominöserweise "das Haus der Stimmen" nennen. Fans haben sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um andere Zuschauer vor dem Film zu warnen, wie einer auf Twitter schrieb: "Tipp: Nicht alleine gucken! So gruselig, aber GUT!"

Währenddessen schrieb jemand anderes: "Ich habe mich gerade vor dem Schlafengehen zu Tode erschreckt, als ich #DontListen auf Netflix gesehen habe - wie eine spanische Version von The Conjuring! Wirklich gut und sehenswert", während ein anderer hinzufügte: "Wow! Dieser Film ist SEHR gruselig! I'm loving it!!!!"

Don't Listen ist ab sofort auf Netflix zu sehen.