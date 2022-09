Dieser Star bekommt einen Stern am 'Walk of Fame'

Für viele ist es die Krönung einer langen Karriere, doch diese Musikerin hat bereits in jungen Jahren einen Stern am "Walk of Fame" ergattert.

Avril Lavigne ist das neueste Mitglied auf der "Walk of Fame" in Hollywood. Die 37-jährige kanadische Sängerin riet ihren Fans, "euren Träumen zu folgen, eure Leidenschaft zu leben, euch auszudrücken und echt zu sein", als sie den Stern in Los Angeles entgegennahm.



Als sie die Auszeichnung entgegennahm, zeigte Lavigne dem Publikum ein Bild von sich selbst als 16-Jährige auf ihrer allerersten Reise nach Hollywood. "Ich kann mich daran erinnern, diese legendären Namen gesehen zu haben, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass meiner hier sein würde, das ist so verrückt", sagte sie laut Variety.

© getty ×

"

-

"

Lavigne

"

Complicated

"

"

Sk8er

Boi

"

Chad

Kroeger

Das ist wahrscheinlich einer der coolsten Tage meines Lebens. Ich hoffe, dass die nächste 16-Jährige aus ihrer Kleinstadt, die eines Tages voller Hoffnungen und Träume nach Hollywood kommt, diesen Stern sieht und sich denkt, 'oh mein Gott, mein Name könnte eines Tages auch dort stehen'denn das kann er.wurde mit Hits wieundweltberühmt. Nächstes Jahr legt die Ex-Frau von Nickelback-Sängerauch einen Konzertauftritt in der Wiener Stadthalle hin.