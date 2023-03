Dieses Auto kommt ganz ohne Lenkrad aus!

Selbstfahrende Autos sind bereits einige unterwegs, doch dieses Konzept-Auto von Audi soll bereits das Lenkrad verstecken können.

Audis neues Konzeptauto der Zukunft überrascht mit einem versenkbaren Lenkrad, das im autonomen Modus im vorderen Armaturenbrett verschwindet.

Der Innenraum des autonomen Fahrzeugs der Stufe 4 verwandelt sich dann in einen loungeähnlichen Bereich mit offenem Dach, in dem niemand am Steuer sitzt, während das autonome Auto selbst zum Zielort fährt und einen Parkplatz findet.

Das Auto verfügt auch über einen "Sportmodus" für den menschlichen Fahrer, was dieses versteckte Lenkrad zu einem auffälligen Merkmal von Audis Vision für die Zukunft macht.