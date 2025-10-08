DIESES Eichhörnchen ist ein echter Wasserski-Profi

Auf einer Messe im US-Bundesstaat North Carolina sorgt derzeit ein ungewöhnlicher Auftritt für gute Stimmung.

Eine kleine Wasserski-Eichhörnchendame namens Twiggy begeistert dort die Besucherinnen und Besucher mit ihren Kunststücken.

Meet Twiggy, the water-skiing squirrel stealing the show at a fair in North Carolina.

Tierische Show auf der Carolina Classic Fair

Die Carolina Classic Fair in der Stadt Winston-Salem (USA) zieht viele Menschen an – vor allem wegen eines ganz besonderen Programmpunkts: Twiggy fährt auf zwei winzigen Wasserskiern über ein kleines Becken und lässt sich dabei sogar lenken. Schon am Eröffnungstag am Freitag war die Vorführung gut besucht. Bis zum Sonntag (Ortszeit USA) soll Twiggy mehrmals täglich auftreten.

Well, this is nuts

It's not everyday you get to see a water-skiing squirrel!



He is named twiggy and he did great shows at the I-X center for The Cleveland Boat show.

Eine lange Geschichte mit Tradition

Die erste „Twiggy“ wurde bereits im Jahr 1979 berühmt. Damals fand Lou Ann Best zusammen mit ihrem Mann Chuck ein junges Eichhörnchen, das nach einem Sturm in Florida (USA) aus seinem Nest gefallen war. Aus Spaß begann Lou Ann, das Tier zu trainieren – und bald konnte das kleine Eichhörnchen wirklich Wasserski fahren. Seitdem gab es insgesamt acht Eichhörnchen, die alle den Namen Twiggy trugen und dieselbe Kunst zeigten. Heute führt Chuck Best Jr., der Sohn der Gründerin, die Show fort und reist mit der aktuellen Twiggy durch die Vereinigten Staaten.

Für viele Besucher ist die kleine Wasserski-Fahrerin das Highlight der Messe. Die Show soll aber nicht nur unterhalten: Die Familie Best nutzt sie auch, um Kindern spielerisch zu zeigen, wie wichtig es ist, beim Schwimmen eine Schwimmweste zu tragen.