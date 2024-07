Dieses Land verkaufte 2023 mehr Haustierwagen als Kinderwagen

In Südkorea zeichnen sich neue gesellschaftliche Trends ab. Die sinkende Geburtenrate und die wachsende Beliebtheit von Haustieren verändern den Markt für Kinderwagen.

Eine aktuelle Analyse zeigt, dass Tierkinderwagen inzwischen häufiger verkauft werden als Babykinderwagen.

Tierkinderwagen übertreffen erstmals Babykinderwagen-Verkäufe in Korea

Laut Gmarket, einem Betreiber einer E-Commerce-Plattform, haben die Verkäufe von Tierkinderwagen in diesem Jahr erstmals die von Babykinderwagen übertroffen. Am Sonntag veröffentlichte Daten zeigen, dass 43 Prozent der insgesamt auf der Plattform in den ersten drei Quartalen dieses Jahres verkauften Kinderwagen für menschliche Säuglinge waren, während die restlichen 57 Prozent Kinderwagen für Tiere, hauptsächlich Hunde und Katzen, waren. Die Verkaufszahlen der Babykinderwagen sind in den letzten Jahren stetig gesunken. Im Jahr 2021 machten sie noch 67 Prozent der Verkäufe aus, 2022 waren es 64 Prozent, und in diesem Jahr sind es nur noch 43 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verkäufe von Tierkinderwagen von 33 Prozent im Jahr 2021 auf 36 Prozent im Jahr 2022 und schließlich auf 57 Prozent in diesem Jahr.

Gründe für den Trend

Ein Vertreter von Gmarket erklärte, dass dieser Trend in den letzten Jahren konstant war. Das Unternehmen plant nun, eine tiefgehende Analyse durchzuführen, um die Gründe für den signifikanten Rückgang der Babykinderwagenverkäufe im Jahr 2023 zu ermitteln. Klar ist jedoch, dass die Zahlen einige der aufkommenden gesellschaftlichen Trends widerspiegeln, wie die rekordniedrige Zahl der Neugeborenen und die zunehmende Anzahl der Menschen, die Haustiere halten.

Geburtenrate auf Rekordtief

Laut Statistics Korea liegt die Gesamtnettoreproduktionsrate – die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die pro Frau geboren werden – im Jahr 2022 bei 0,78. Dies ist der niedrigste Wert weltweit. Prognosen zufolge wird die Zahl noch weiter sinken. Es wird erwartet, dass die Geburtenrate in diesem Jahr auf 0,72 und im Jahr 2024 auf unter 0,7 auf 0,68 sinken wird, bevor sie wieder ansteigt.

Mehr Haushalte mit Haustieren

Parallel zur sinkenden Geburtenrate steigt die Anzahl der Haushalte, die Haustiere halten. Daten des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten zeigen, dass im letzten Jahr mehr als 6 Millionen Haushalte Haustiere hatten. Im Jahr 2012 waren es noch 3,6 Millionen Haushalte. Dieser Anstieg erklärt teilweise den wachsenden Markt für Tierkinderwagen.