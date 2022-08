Dieses Lebensmittel steigert das Hautkrebsrisiko

Eine Studie der Brown University zeigt nun ein Lebensmittel, welches das Hautkrebsrisiko deutlich steigern kann.

Hautkrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten. Für einen tödlichen Verlauf ist meistens der sogenannte schwarze Hautkrebs verantwortlich. Laut einer neuen Studie steigert sich das Risiko für genau diese Form von Hautkrebs durch den Verzehr von Fisch.

Die Studie

Für ihre Studie griffen die Wissenschaftler der Brown University auf Daten von 491.367 Personen zurück, die im Rahmen der National Cancer Institute’s NIH-AARP Diet and Health Study ermittelt worden waren. Zu Beginn der Datenerfassung gaben die im Durchschnitt 62 Jahre alten, zu diesem Zeitpunkt gesunden, Probanden an, wie hoch ihr Fischkonsum im Jahr zuvor gewesen war. So informierten sie die Forscher darüber, wie regelmäßig sie ungebratenen und gebratenen Fisch aßen und wie groß ihre Portionen waren.

Auf Basis der Informationen, die einen Zeitraum von 15 Jahren abdeckten, analysierten die Forschenden der Brown University den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fisch und dem Auftreten von Hautkrebs. Dabei berücksichtigten sie auch soziodemografische Faktoren sowie den Body-Mass-Index der Teilnehmer.

Auch körperliche Aktivität, Rauchen, Krebserkrankungen in der Familie, der täglichen Konsum von Alkohol, Koffein und Kalorien sowie die durchschnittliche UV-Strahlung in der Umgebung der Teilnehmer wurden betrachtet.

Im Studienzeitraum erkrankten 5034 Probanden an Hautkrebs, genauer: am malignen Melanom. Zudem gab es 3284 Fälle von Melanom in situ, dem Frühstadium eines malignen Melanoms. Die Analyse der Wissenschaftler ergab, dass ein hoher Fischkonsum das Risiko für beiden Formen von Hautkrebs erhöht.