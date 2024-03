Dreistes Pärchen hat Sex mitten im Park

Die beiden treiben es am helllichten Tag – das Video geht nun im Netz viral.

Dieses Video sorgt derzeit in Kolumbien für große Aufregung. Zu sehen ist ein Paar, das mitten am Tag Oralsex in einem beliebten Park in der Hauptstadt Bogota hat.

#Bogotá / Una pareja fue grabada en un parque de Bogotá, ella hablaba muy feliz por el micrófono. pic.twitter.com/eVTN1VAcez — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 15, 2024

Ein anderer Parkbesucher hat das Ganze aufgenommen und das Video ins Netz gestellt. Dort ging der Clip innerhalb kürzester Zeit viral.

Die meisten User zeigen sich dabei empört über das dreiste Verhalten des jungen Paares und fordern Konsequenzen.