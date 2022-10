Ehefrau von Fußballer Sergio Ramos enthüllt: ''Treiben es jeden Tag''

Das Model und der Fußballer nehmen sich trotz vier Kindern täglich Zeit für ihre Zweisamkeit.

Seit zehn Jahren sind der Fußballer Sergio Ramos (36) und Pilar Rubio bereits zusammen. 2019 gaben sie sich das Ja-Wort, die beiden haben vier Kinder. Doch trotz des turbulenten Familienlebens genießen Pilar und Sergio ihre Zweisamkeit.

© Instagram/pilarrubio

In der Talkshow "La Resistencia" im spanischen TV enthüllt das Model intime Details über ihr Sexleben. "Wir treiben es jeden Tag, außer, wenn ich in Madrid bin", erklärt sie dem verblüfften Moderator David Broncano. "Heute habe ich keinen Sex, dank dir, weil ich hier bin" so die vierfache Mutter weiter.

Und wann wäre denn mit vier Kindern die Zeit für Intimität? Auch das beantwortet Pilar Rubio ganz offen: "Meine Kinder sind um 21.30 Uhr im Bett. Sex ist Leben", so das Model weiter.