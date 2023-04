Ehemalige Sexarbeiterin: Darum gehen Männer fremd

Die ehemalige Sexarbeiterin Samantha X hat drei Gründe genannt, warum sie glaubt, dass verheiratete Männer fremdgehen.

Samantha sagte: "Ich weiß, warum Ehemänner fremdgehen, ich weiß, was sie sich insgeheim wünschen und ich weiß, was in ihren Köpfen vorgeht." Aber Samantha behauptet, dass es bei dieser Form der Untreue entgegen allem Anschein nicht um Sex geht. "Der am häufigsten nachgefragte Service war die Erfahrung als Freundin - und das bedeutete Zuhören, Unterstützung und Anleitung", so die jetzige Kolumnistin.

Geht es nach SamanthaX gehen Männer aus diesen drei Gründen fremd:

Sie wollen sich öffnen: Samantha sagt, dass das Klischee von Männern zwar besagt, dass sie sich oft nicht über ihre Gefühle äußern, dass Männer aber gerne reden. "Sie sind emotional und extrem verletzlich. Sie sagen mir, dass sie zu Hause zu viel Angst haben, verletzlich zu sein, und stattdessen meinen, sie müssten der 'Starke' sein", sagt sie. Anstatt ihre Gefühle ihren Liebsten mitzuteilen, sich einen Freund zu suchen oder einen Berater zu bezahlen, mit dem sie darüber reden können, bezahlen sie vielleicht für eine Begleitung. Sie wollen Zeit für Sex und Vorspiel aufwenden: Samantha sagt, dass sie zwar "heutzutage lieber eine Tasse Tee trinken würde" und versteht, warum Sex für viele Paare keine Priorität mehr hat, aber die Rolle eines Escorts ist es, "eine Dame des Vergnügens zu sein. Männer wollen insgeheim stundenlang mit Ihnen im Bett verbringen, sagen aber, dass sie es satt haben, abgewiesen zu werden. Sie vermissen das Vorspiel (dich zu befriedigen, nicht umgekehrt) und sie wollen nicht immer, dass alles vorbei ist, bevor du sagen kannst: 'Gib mir mal die Fernbedienung" Sie wissen, dass du schon mal fremdgegangen bist: Auch wenn es leicht ist, die Schuld für diese Art von Indiskretion auf die Männer zu schieben, behauptet Samantha, dass sie nicht immer der Partner sind, der untreu ist, sondern dass Männer oft "diejenigen sind, die erwischt werden". Sie berichtet, wie ein Mann in den Fünfzigern zwei Stunden lang einfach nur auf dem Bett saß und darüber klagte, dass seine Frau gerade mit ihrem Personal Trainer durchgebrannt sei. Sie sagt: "Während eine Ehefrau vielleicht ein Auge zudrückt, wenn ihr Mann einen Fehler macht, werden Männer das nicht tun. Ihr Ego wird es nicht zulassen. Wenn sie bleiben (und Männer gehen selten), sehen sie das als grünes Licht, um zu tun, was sie wollen, also sind Sie 'quit'."