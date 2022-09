Einfach so: Milliardär verschenkt Gewinne seiner Firma an NGOs

Die Gewinne der Firma Patagonia sollen verschenkt werden. Der Eigentümer will damit gegen die Klimawandel vorgehen.

Yvon Chouinard, der Chef von Patagonia, erklärte sein Vorhaben, die Firma zu verschenken, in einem Interview mit der "New York Times". Der Wert der Outdoor-Marke wird auf rund drei Milliarden Dollar geschätzt. Alle jährlichen Gewinne, rund 100 Millionen Euro, sollen zudem an eine Non-Proft-Organisation gehen.

Gespendet wird nur an Firmen sich dem Kampf gegen den Klimawandel widmen. Aber auch dem Kapitalismus sagte Yvon Chouinard den Kampf an: "Hoffentlich wird dies eine neue Form von Kapitalismus beeinflussen, die am Ende nicht zu ein paar Reichen und einem haufen Armer Menschen führt.

Die Marke Patagonia bleibt weiterhin bestehen, Chouinard zieht sich jedoch zurürck. Seine Status als Milliadär legt der Mann damit ab, er wolle damit "sowieso nichts zu tun haben".