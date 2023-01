Erfolg bei Mäusen: Wissenschaftler kehrten Alterungsprozess um

Wissenschaftlern der Harvard-Universität ist es gelungen, den Alterungsprozess bei Mäusen durch DNA-Reparaturen umzukehren.

Die Studie, an der 13 Jahre lang gearbeitet wurde, hat gezeigt, dass die Reorganisation und Regulierung genetischer Strukturen Auswirkungen des Alterns wie nachlassendes Sehvermögen, geringere Aufmerksamkeitsspanne und Probleme mit dem Hautgewebe entweder beschleunigen oder umkehren kann.

"Es gibt jetzt neue Forschungsergebnisse, die zeigen, dass der Alterungsprozess umkehrbar sein könnte", sagte Dr. Marty Makary, Experte für Gesundheitspolitik an der Johns Hopkins University, in der Sendung "Varney & Co. "Das heißt, dass der Körper möglicherweise eine Kopie eines Gens in sich trägt, das für eine jüngere Reaktion auf alles Physiologische kodiert."

© getty ×

"Wir glauben, dass unsere Studie die erste ist, die epigenetische Veränderungen als primäre Triebkraft des Alterns bei Säugetieren aufzeigt", sagte der Hauptautor der Studie, David Sinclair, Professor für Genetik am Blavatnik Institute der Harvard Medical School.

Die Forscher räumten auch ein, dass die Ergebnisse als nächstes an größeren Säugetieren oder am Menschen getestet werden müssen.