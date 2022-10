Fallschirmspringen hält 88-jährigen Bosnier fit

Der Bosnier Ibrahim Kalesic ist der lebende Beweis dafür, dass Extremsportarten nicht immer nur etwas für junge Männer sind.

Im Alter von 88 Jahren hält der Bosnier Ibrahim Kalesic sich mit regelmäßigen Sprüngen aus Flugzeugen fit. "Es ist ein großartiges Gefühl", sagte Kalesic, der vor mehr als 70 Jahren mit dem Sport begonnen hatte, nachdem er am Wochenende bei einem Fallschirmsprungwettbewerb in der westlichen Stadt Bihac seinen 1.487sten Sprung absolviert hatte.

"Ich fühle mich super, bin psychisch ausgeruht und genieße die tolle Gesellschaft", sagte er gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass er täglich 15 Minuten lang trainiert und seine Frau auf seine Ernährung achtet. Als junger Mann absolvierte Kalesic eine Ausbildung in einem Flugzentrum in Serbien, bevor er selbst Sprunglehrer wurde. Im Jahr 1963 stellte er einen jugoslawischen Rekord auf, indem er in einer Höhe von 5 500 Metern aus einem Flugzeug sprang.

ICYMI: Bosnian Ibrahim Kalesic says he keeps fit at the age of 88 by skydiving https://t.co/zrqCQC7utc pic.twitter.com/2kiW3ZAOOq — Reuters (@Reuters) October 3, 2022

"Ich bin der älteste aktive Fallschirmspringer in Europa", sagte der weißhaarige Kalesic mit einem Lächeln. "Ich möchte noch 10 Jahre weitermachen, um als bosnischer Fallschirmspringer in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen zu werden." Kalesic absolvierte letzten Monat bei einem Wettbewerb in der nordwestlichen Stadt Prijedor 21 Sprünge in fünf Tagen. Der Aeroclub von Prijedor wird ihm einen Fallschirm leihen, solange er ein gültiges Gesundheitszeugnis vorweisen kann.

"Ich bin Rentner und habe keine Mittel, um mir einen Fallschirm zu kaufen, und ich würde gerne einen haben, um meine Schüler auszubilden, die mich dann bei Sprungwettbewerben ersetzen werden", so Kalesic.