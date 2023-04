Fand Streich nicht lustig: Mann schießt Youtuber nieder

Ein YouTuber kämpfte um sein Leben, nachdem er angeschossen worden war, nachdem er einem Unbekannten in einem Einkaufszentrum einen "einfachen Streich" gespielt haben soll.

Tanner Cook, 21, filmte im Einkaufszentrum Dulles Town Center in Virginia, als es zu einer Konfrontation mit Alan Colie, 31, aus Leesburg, Virginia, kam und er mehrere Tage auf der Intensivstation lag, nachdem eine Kugel seinen Magen und seine Leber durchschlagen hatte. Es ist nicht klar, was Cook vorhatte, aber er hat schon früher so getan, als würde er sich auf einen Uber-Fahrer übergeben und Fremde aufgefordert, nackt Twister zu spielen.

Collie wurde wegen schwerer böswilliger Körperverletzung, des Gebrauchs einer Schusswaffe bei der Begehung einer Straftat und des Abfeuerns einer Schusswaffe in einem Gebäude angeklagt. Cook sprach nach einer Operation und sagte, er habe Colie für ein Video einen Streich gespielt. Er gestand: "Ich habe mir einen Streich gespielt, einen einfachen Scherz, und dieser Kerl hat es nicht gut aufgenommen."

Sheriff Mike Chapman sagte, die Schießerei sei die Folge einer Schlägerei gewesen, bei der ein auf Instagram aufgenommenes Video die Verhaftung von Colie zeigte. Cooks Freund hatte das Video aufgenommen, als Colie angeblich seine Waffe zog, wie der Vater des YouTubers Jeremy Cook sagte: "Sie haben ein Video im Einkaufszentrum gedreht und versucht, mit den Leuten Spaß zu haben, und dieser Typ hatte keinen Spaß."