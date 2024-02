Feuerwehr flext 90 Minuten Ring von Penis

Die Einsatzkräfte verbrauchen gleich drei Sägeblätter, um den Mann zu retten.

Zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagmorgen im bayrischen Bad Tölz unweit der österreichischen Grenze. Um 5:24 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr für eine technische Hilfeleistung in die Stadtklinik gerufen. Dort musste einem Mann ein Penisring entfernt werden.

„Die Klinikmitarbeiter sind mit ihren Mitteln nicht weitergekommen", schildert Kommandant Thomas Fuchsgruber den Einsatz. Es habe sich „um einen wirklich massiven Ring aus Edelstahl" gehandelt, so der Feuerwehrmann weiter. „Ich würde schätzen: drei Zentimeter breit und einen halben Zentimeter dick."

Mit größtmöglicher Vorsicht wurde der Penisring dann mit einem in Multitool mit oszillierendem Aufsatz an zwei Stellen aufgeschnitten. Das Ganze war gar nicht so einfach: „Wir mussten immer wieder Pausen machen und haben drei Sägeblätter verbraucht", erzählt Fuchsgruber. Nach 90 Minuten war es dann geschafft, der Patient war befreit.